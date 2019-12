Moustapha Cissé Lô : "pourquoi j’ai rencontré Wade" Moustapha Cissé Lô a confirmé avoir été reçu par l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade et donne les raisons de cette visite.

« Cela fait partie d’une volonté de décrispation du climat politique après les rencontres entres les présidents Abdouaye Wade et Macky Sall. Je dois dire que j’avais déjà essayé de renouer le fil du dialogue entre les deux hommes, avec Mbaye Pekh et Madické Niang. Et je pense que nous, les anciens militants du Pds, membres de l’Apr, devons œuvrer à cela », a-t-il dit dans des propos relayés par la RFM.

