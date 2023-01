Moustapha Mbengue, L’ex-maire de Keur Massar sur le Pastef «Sonko a mobilisé des militants venus des régions»

Pour redonner espoir aux militants de l’Apr et à ceux de la Coalition Bby, l’ancien maire Moustapha Mbengue a remobilisé ses troupes. Et c’est pour un échange sérieux entre responsables de la coalition présidentielle. Le maire a accusé le mouvement des jeunes leaders de Keur Massar d’indiscipline notoire envers leurs responsables. Parce que le chef de l’Etat, lors des élections précédentes, avait choisi des responsables rejetés par les jeunes.



En résumé, le maire venait de faire porter la responsabilité de la défaite au mouvement des jeunes leaders de Keur Massar.



L’ancien maire Moustapha Mbengue est aussi revenu sur le meeting de mobilisation de Ousmane Sonko à Keur Massar, il y a une semaine. Et, c’est pour dire : «La mobilisation de Ousmane Sonko de la dernière fois est une mobilisation des militants venus des régions du Sénégal. Et depuis trois jours, ils étaient installés dans le département. C’est une manière d’intimider les gens, alors que tous ces militants de Sonko n’habitent pas la localité.»



«C’est notre tour maintenant. Nous allons organiser un méga meeting dans ce département. Et nous allons montrer et démontrer que, dans ce département, notre parti et le Bby sont toujours représentatifs», a promis M. Mbengue, qui pour rappel a été battu par Mohamed Bilal Diatta, lors des Locales de janvier 2023. L’opposition, quant elle, reste déterminée à conserver le département. Depuis les dernières élections, le parti au pouvoir reste en place dans le département.

Le quotidien