Moustapha Niasse sur sa succession:« ça se fera démocratiquement a l’issue d’un congrés !»

Restons avec le secrétariat exécutif de BBY pour dire que le secrétaire général national de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a encore évoqué sa succession. L’ancien président de l’Assemblée nationale a une nouvelle fois étonné son en soutenant que, s’il reste encore au poste de secrétaire général national de l’AFP, c’est parce qu’il n’a pas encore trouvé de remplaçant (Sic). C’est à croire qu’il n’en trouvera jamais ! Mais, selon Moustapha Niasse, le congrès de son parti qui est en train de se préparer se fera démocratiquement. « Le 16 Juin dernier, lors de l’anniversaire du parti, j’ai rappelé aux camarades du Parti que si je reste au poste de secrétaire général national, c’est parce que je n’ai pas encore qui me remplacer.



Le congrès devait se tenir en Janvier, mais c’est la direction du parti qui s’est réunie pendant que j’étais en France pour demander d’attendre la fin de la vente des cartes. Maintenant ma succession se fera démocratiquement à l’issue d’un congrès qui est en train de se préparer. Et celui ou celle qui sera choisi va diriger le parti », a-t-il encore indiqué en marge de la conférence de presse du secrétariat Exécutif national de la coalition BBY...



Comme quoi, de toute la masse de cadres dont dispose l’AFP, aucun d’eux n’est digne de succéder à Moustapha Niasse. Comme nous l’écrivions ici dans ces colonnes, de son vivant Niasse ne se choisira jamais de successeur et mourra à la barre !

Le Témoin