Mouvement d’humeur à la Sonatel: L’intersyndicale des travailleurs en grève à partir de ce mercredi

L'Intersyndicale des travailleurs de la Sonatel, dans le cadre de son plan pour une répartition juste et équitable des fruits de la croissance de l'entreprise, compte aller en grève ce mercredi 17 mai 2023 et vendredi 19 mai 2023. En réalité, c’est une journée de présence négative qui sera au rendez-vous durant ces deux jours avant d’observer 24h de grève renouvelable le lundi 22 mai 2023.



Pour rappel, pour répondre à cette revendication, le rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication a demandé à l’opérateur de partager les fruits de cette croissance exceptionnelle avec les travailleurs afin de booster leur productivité et surtout de revoir à la baisse les tarifs de la téléphonie et de l’internet pour les ménages sénégalais.

