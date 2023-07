Multirécidiviste de vol à 23 ans : Ciré Sarr risque 1 an de prison ferme Élargi à peine de prison, Ciré Sarr renoue avec son activité favorite, le vol. Le jeune homme de 23 ans avait pris l’habitude d’arracher les biens d’autrui. Il use désormais de la force pour plus intimider ses victimes. Sa nouvelle méthode a obligé le procureur de la République de requérir un an d’emprisonnement ferme contre lui

Âgé de 23 ans, Ciré Sarr est devenu un habitué du milieu carcéral. Pour des larcins commis un peu partout, il a déjà à son actif trois condamnations. Sorti de prison au mois de juin dernier, Ciré a renoué avec le banditisme. Mais, cette fois, il a placé le curseur un peu plus haut, en optant pour la violence pour délester ses victimes de leurs biens.



Le septuagénaire Jawad Hassan a eu le malheur d’être sa première victime. Alors qu’il rentrait tranquillement chez-lui, après s’être offert une bouteille d’eau à la boutique, le vieil homme a senti une main dans sa poche.



Avant même qu’il ne réalise, le jeune homme avait subtilisé son appareil téléphonique et tenté de s’enfuir. Mais Jawad l’a retenu par la main. Il s’est fait bousculer par son voleur. Obstiné, le vieil homme ne s’est pas laissé faire. Malgré tout, il a fini par perdre son duel avec son vis-à-vis qui l’a violemment bousculé. Il a abdiqué.



Croyant que c’était fini, il a aperçu Ciré revenir vers lui en courant avec une chaise à la main. Chaise avec laquelle il a été assommé. Son bourreau a été finalement arrêté par des riverains.



Face au juge du tribunal d’instance de Dakar, Jawad Hassan ne voulait comprendre qu’une chose : pourquoi le jeune homme, après avait pris son téléphone, lui a cogné avec une chaise ? La réponse de son agresseur ne s’est pas fait attendre.



‘’J’étais sous le coup de l’alcool. Et je lui présente mes excuses’’, a-t-il répondu. Ce, après avoir reconnu les faits et corroboré les déclarations de la partie civile.

La déléguée du procureur de la République, qui trouve que le prévenu n’est pas prêt à changer, a requis un an d’emprisonnement ferme contre lui. Il sera fixé sur son sort ce 10 juillet

