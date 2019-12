Naufrage d’une embarcation en Mauritanie : le président Macky Sall dénonce « un trafic indigne et insupportable » Alors que l’on attendait la réaction des autorités sénégalaises après le naufrage d’une embarcation en Mauritanie ayant causé la mort de 15 sénégalais selon le dernier bilan, le président Macky Sall a présenté ses condoléances aux familles des victimes, non sans dénoncer "un trafic insupportable et indigne".

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019 à 12:32

« J’ai appris avec consternation la mort de 63 migrants dont 13 sénégalais dans le naufrage d’une embarcation au large de la Mauritanie. Insupportable! Il faut mettre fin à ce trafic indigne de l’émigration clandestine. Mes condoléances émues aux familles et proches des victimes », a dit le président de la République sur Twitter.

