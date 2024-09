Naufrage et accidents : Le Président Idrissa Seck et le parti REEW MI présentent leurs condoléances aux familles éplorées Suite au chavirement meurtrier d'une pirogue au large de Mbour et la série d'accidents de la route, Idrissa Seck et le Parti Rewmi demandent au gouvernement d'engager toutes les mesures conjoncturelles et structurelles nécessaires pour endiguer de pareilles catastrophes. Ils ont présenté leurs condoléances.

"Le Sénégal vient de vivre encore une fois un drame lié à l'émigration irrégulière, avec le naufrage d'une pirogue à Mbour qui a fait des dizaines de victimes. Ce drame est la dernière d'une longue série d'accidents sur les routes et de naufrages d'embarcations de fortune voulant rallier l'Europe.



Le Président Idrissa Seck et le Parti RÉÉW MI présentent leurs condoléances à toutes les familles éplorées et implorent Allah d'accorder aux défunts sa miséricorde et son pardon.



Le Parti RÉÉW MI demande au gouvernement d'engager toutes les mesures conjoncturelles et structurelles nécessaires pour endiguer de pareilles catastrophes, d'accorder aux familles toute l'assistance dont elles ont besoin dans ces moments difficiles et de situer toutes les responsabilités" lit-on.





