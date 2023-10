Navétanes : les compétitions suspendues jusqu’à nouvel ordre dans la commune de Matam (Préfet)

Le préfet de Matam a suspendu, mercredi, jusqu’à nouvel ordre le Championnat national populaire communément appelé Navétanes, dans la commune de Matam, invoquant un risque de ‘’troubles à l’ordre public’’ et une ‘’insuffisance de forces de l’ordre’’, relate l'Aps.



"Sont suspendues jusqu’à nouvel ordre les compétitions du Championnat national populaire, Navétanes organisées par la zone 1 dans la commune de Matam au motif de menaces à l’ordre public et insuffisance de forces de l’ordre ", indique un arrêté préfectoral dont copie est parvenue à l’APS.



Des affrontements entre supporters et policiers avaient été éclatés samedi lors des matchs de quart de finale ayant opposé FC Kawral à Nawel et Diamel à Médina Gounass.