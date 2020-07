Ndengler - L'Etat et Sédima sommés de quitter les lieux Les populations de Ndengler donnent un ultimatum de 48h à l’Etat et à la Sedima .

Le comité de suivi des intérêts de Ndengler s’est réuni ce dimanche, pour annoncer qu’ils sont déterminés à retrouver leurs terres, à cultiver rapidement pour sauver leur saison agricole.



Selon Mamadou Dionne, leur porte-parole du jour, ils donnent un ultimatum de 48h au gouvernement, et au-delà, ils vont prendre possession des terres pour démarrer les cultures hivernales.



Les paysans se disent prêts à en découdre avec ceux qui seront sur leur chemin.





