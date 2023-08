Ndèye Amy Dia, Falla fleur et Pascaline Diatta en grève de la faim: Leur avocat alerte

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Le mot d’ordre de grève de la faim décrété par Ousmane Sonko est suivi par ses militants en détention dans les différentes prisons.



Me Cheikh Koureyssi Ba renseigne que ses clientes, Ndèye Amy Dia, Falla fleur et Pascaline Diatta et sept autres militantes de Pastef, toutes en détention à la prison des femmes du camp pénal, ont entamé une diète depuis dimanche. Une lutte douloureuse contre les affres de la faim et de la soif, dit l’avocat, détaille L'As.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook