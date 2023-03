Ndeye Fatou Ndiaye Blondin ‘’Aar Li Ñu Bokk défend Mimi Touré : « l’ancienne PM a bel et bien sa place dans cette plateforme parce que… » Invitée du Jury du dimanche, la co-coordonnatrice de la plateforme « Aar Li nu Bokk » et conseillère départementale élue à Mbour sous la bannière Yewwi Askan Wi (Yaw) est formelle. "l’ancienne PM a bel et bien sa place dans cette plateforme de l'opposition..."

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Selon Ndèye Fatou Ndiaye Blondin, la question du 3e mandat est à l’origine de tout le désordre dans ce pays, faisant sauter le chef d’État-major de la gendarmerie à quatre mois de la retraite, qui fait qu’on emprisonne des gens, et chaque fois qu’il y a une manifestation, il y a l’armada qui sort.



Profitant de l’occasion, Ndeye Fatou Ndiaye Blondin a dénoncé le refus du Parti démocratique sénégalais (PDS) de s’allier avec l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, dans le cadre d’une plateforme de l’opposition.



D’après elle, l’ancienne Premier ministre a bel et bien sa place dans cette plateforme parce que, précise-t-il : « on est en train de défendre une cause. Personne ne se fait d’illusion sur les propos qu’elle a tenus, sur le rôle qu’elle a joué dans tel ou tel dossier, que ce soit Karim Wade, Khalifa Sall et même au mois de juillet dernier à l’encontre de Ousmane Sonko. Personne n’a oublié.



Mais, est ce que nous allons nous cantonner à des querelles de personnes quand l’État sénégalais est en danger ? Il faut qu’on ait des gens de stature d’État. Il ne faut pas que tout soit sur la place publique et que ce soit du show ».



Poursuivant, elle dit ne pas comprendre le jeu du Pds. « Comment le Pds peut vomir Mimi Touré et faire ami-ami avec l’Apr ? Mais qui a donné les ordres à Mimi Touré de faire ce qu’elle a fait ? Qui est-ce qui a cautionné », s’interroge-t-elle avant de rappeler les libéraux à la raison.

LGP



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook