Ndèye Nar Thiam de «Gëstu Askan Wi»: "​la jeunesse ne doit plus servir de bouclier dans les formations politiques"

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018 à 16:35



"Faire en sorte que les jeunes ne soient plus utilisés dans les mobilisations des activités et manifestations politiques. Tel est l’objectif de Ndèye Nar Thiam qui a lancé, le dimanche 18 mars 2018 chez Elle, un mouvement dénommé «Gëstu Askan Wi».



Selon elle, la jeunesse ne doit plus servir de bouclier dans les formations politiques. «On doit faire la promotion des jeunes. On est prêt à les soutenir. On ne veut plus qu'ils soient manipulés. Les politiques ne doivent plus se servir d’eux. J'appelle tous les mouvements soucieux du devenir de la jeunesse à porter le combat avec nous", a déclaré Ndèye Nar Thiam.























