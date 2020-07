Ndinglèr/ Pour agressions par un gardien du domaine de Babacar Ngom : 4 députés portent plainte

Les 4 députés Mame Diarra Fam, Mamadou Diop Decroix, Abdoul Aziz Diop, Mor Kane et certains de leurs militants ont vécu cette après-midi une de leurs pires journée.



Venus à Ndinglèr pour constater de visu le problème qui oppose Babacar Ngom et les populations, les honorables députés ont trouvé sur place l'opposition des gardiens du domaine le plus célèbre de ces derniers temps au temps.



Malgré la présentation des représentants du peuple qui ont décliné leur statut, le téméraire gardien a pointé son pistolet sur eux en leur intimant de dégager des lieux.



D’après Mbour Info, pris de cours, et sans armes, les députés et leurs accompagnants ont rebroussé chemin. À l’heure où ces lignes sont écrites, ils sont à la brigade de la Gendarmerie de Mbour pour porter plainte.



