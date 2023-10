Ndioum: Le maire Cheikh Oumar Hann réitère son engagement auprès du Président Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 23:07 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Ndioum Cheikh Oumar Hann réitère son engagement auprès du Président Macky Sall. Devant une foule nombreuse composée des élus du département de Podor venus assister à la finale zonale jouée au stade de Ndioum, récemment rénové, de responsables politiques, de maires, de députés et de directeurs généraux des 22 collectivités locales du département. L’édile de Ndioum a bien récompensé les deux ASC finalistes, avant de laisser entendre que le département de Podor est un titre foncier du Président de la République, dont la valeur croit de façon exponentielle de par l’engagement et la détermination des responsables et militants.