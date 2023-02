Ndongo Ndiaye quitte la présidence et l'APR

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

Ndongo Ndiaye a annoncé ce mardi soir sur sa page Facebook sa démission du cabinet du Président Macky Sall et du parti au pouvoir, Alliance pour la république (APR).



A retenir, le conseiller spécial chargé de la jeunesse et du sport au sein du cabinet du président Macky Sall est membre du parti Apr depuis 2008.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook