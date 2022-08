Nécrologie : Ancien Dg Du Port , Abdoulaye Diouf a tiré sa révérence

L’ancien directeur du Port autonome de Dakar, Abdoulaye Diouf, est décédé ! Un homme aux qualités sociales et professionnelles sans commune mesure dont la réputation s’était bâtie sur sa grande rigueur dans le travail, sa courtoisie, son honnêteté et son humilité. Un homme, surtout, très respecté de tous ses collaborateurs, témoigne-t-on dans LeTémoin.



Et aussi de l’ensemble de la famille portuaire. Il se raconte qu’un dimanche après- midi, alors qu’il s’adonnait à son passe temps favori, la pêche à la ligne qu’il pratiquait à la jetée du port de Dakar, il a été surpris et embarqué manu militari par des gendarmes dans le fourgon du port pour être amené à la brigade en compagnie d’autres personnes.



N’ayant rien dit aux gendarmes au moment de son interpellation, c’est le commandant de brigade himself qui l’avait reconnu avant de se confondre en excuses. « Rien que cela prouve ô combien Abdoulaye Diouf était un modèle d’humilité comme il n’en existe presque plus aujourd’hui sous nos cieux. Notre regretté Abdoulaye était également un père de famille exemplaire, un homme très ouvert, conciliant et généreux ! » témoigne Elimane Ly, un proche du défunt.



La rédaction de Leral présente ses condoléances à la famille du défunt Abdoulaye Diouf et à l’ensemble de ses anciens collaborateurs du PAD. Que la terre lui soit légère.