Nécrologie : Décès de l'épouse de feu Kéba Mbaye, mère de l'ancien PM Abdoul Mbaye et Cheikh Tidiane Mbaye Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Karim Wade a annoncé sur sa page X, ex Twitter, le décès de la mère de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. "Je suis profondément attristé d’apprendre le rappel à Dieu de madame Mariette Mbaye, épouse de Feu le président Kéba Mbaye", a écrit le candidat Karim Wade sur sa page.



"Je présente mes condoléances les plus attristées à toute la Famille éplorée, en particulier à ses enfants Abdoul et Cheikh Tidiane Mbaye. La mémoire de leur mère et l'héritage du président Kéba Mbaye resteront à jamais. Les familles Mbaye et Wade partagent une longue et profonde histoire d'amitié empreinte de respect mutuel", a témoigné le fils de l'ancien Président Abdoulaye Wade.



Jotaay présente ses condoléances à l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye et à toute la famille de feu Kéba Mbaye.





Source : https://www.jotaay.net/Necrologie-Deces-de-l-epous...

