Nécrologie: El Hadji Barkham Sokhna dit ‘’Baye Sokhna’’ n’est plus ! Médina Baye est en deuil. El Hadji Barkham Sokhna plus connu sous le nom de “Baye Sokhna”, a été rappelé à Dieu ce jeudi matin du 4 Avril 2019.

Baye Sokhna était le Représentant de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niasse dit “Baye” à Fatick. Il était le fondateur du quartier Médinatoul Darel.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos