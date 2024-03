Nécrologie : Oustaz Taib Socé en deuil Sa mère rappelée à Dieu à 120 ans

D’après Bes Bi qui partage la triste nouvelle, l’enterrement a eu lieu le même jour à 17h à Keur Madiabel et les condoléances seront reçues dans la maison familiale du prêcheur à Keur Madiabel. Oustaz Taib Socé rentre à Dakar ce mardi.



La Direction du groupe Emedia Invest, représentée par Alassane Samba Diop et Boubacar Diallo, ainsi que tout le personnel compatissent à la douleur de leur collègue et lui présente ses condoléances les plus attristées. Que l’âme de la défunte repose en paix.



A Oustaz Taib Socé, à sa famille, ses parents et proches, au groupe Emedia Invest, le Groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant pour le repos de l’âme de la défunte. Par la Grâce de DIEU et ce mois béni du Ramadan, que Firdawsi, le paradis soit sa nouvelle demeure..