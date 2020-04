Nécrologie : l'ancien lutteur Boy Bambara n’est plus L'ancien lutteur Boy Bambara, Aliou Camara de son vrai nom, est décédé hier, mercredi, suite à une longue maladie, rapporte Les Échos. Courageux et technique, il était également aimé pour ses bakks. Leral.net présente ses condoléances à sa famille et à la famille de la lutte sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Avril 2020



