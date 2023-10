Netanyahou, Un Boucher !

Le Président américain Joe Biden a effectué hier une visite de quelques heures en Israël. Une visite au cours de laquelle il a assuré l’Etat hébreu et son chef, Benyamin Netanyahu, de tout le soutien des Etats-Unis d’Amérique tout en réaffirmant ce qu’il appelle le droit des Israéliens à se défendre ! Il a présenté ses condoléances aux familles des Israéliens tués lors de l’attaque du Hamas du 07 octobre dernier et n’a pas eu la moindre compassion pour les milliers de victimes palestiniennes des bombardements israéliens.



Pis, il a même prétendu que le bombardement qui a tué plus de 400 personnes dans un hôpital de Gaza mardi dernier n’était pas le fait de Tsahal. Sans doute cet hôpital s’est-il bombardé tout seul ! En tout cas, à la suite de son lointain prédécesseur Ariel Sharon, qui avait été surnommé le « boucher de Sabra et Chatila », Netanyahou aussi peut désormais être qualifié de « boucher de Gaza » ! Et puisque « ce n’est que le début » comme il a menacé, le pire est à craindre



Le Témoin