Nettoyage et réhabilitation de l’école Amadou Ibrahima Seck de Castors : le satisfecit de l’association des parents d’élèves Le président Abdou Manaff Anne ne tarit pas d’éloges à l’endroit de toute la population de Castors et des bonnes volontés qui ont répondu massivement à l’appel de l’Association des Parents d’Elèves (APE) du Groupe scolaire Amadou Ibrahima Seck (ex-Derklé 1) de Castors lors de la 2e journée de nettoyage et de réhabilitation de cet établissement scolaire en prélude à l’ouverture des classes, le 12 novembre prochain.

« J’exprime ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont pris de leur temps et leurs moyens pour nous soutenir dans la série d’opérations que nous menons pour offrir aux élèves qui fréquent l’école, au corps enseignant et au personnel administratif de meilleures conditions d’études et de travail. Je salue leur spontanéité, leur engagement à côté de l’APE, mais surtout la grande responsabilité dont ils ont fait montre lorsqu’il s’est agi de s’investir et d’investir pour l’avenir des enfants. C’est là un bel exemple d’engagement citoyen.



Comme à son habitude, M. Aboubacar Sedikh Bèye (le DG du Port) a prêché par l’exemple. Il s’est encore illustré de fort belle manière durant les deux jours qu’a duré l’Opération Nettoyage et Réhabilitation du GSAIS. Il était au front avec le Groupe Sénégal (GSE) dont il est le leader, désherbant et nettoyant les coins et recoins de l’école aux côtés des membres (femmes et jeunes) de son mouvement soutenu par les populations du quartier.



Comme il l’a fait au CEM Ousmane Socé Diop de Derklé, M. Bèye a planté des cocotiers dans la cour du Groupe scolaire Amadou Ibrahima Seck, ex-Derklé 1 », a magnifié M. Anne.



Le conseil municipal n’a pas été en reste. « L’Education étant une compétence transférée, M. le Maire a joué sa partition à merveille. Après avoir élagué les arbres de l’école, il a promis le pavage de la cour de l’établissement scolaire ; mais également son engagement dans l’équipement de l’école en fournitures scolaires dès après la rentrée scolaire », révèle le président de l’APE de Castors qui réitère son appel pour la troisième et dernière journée, le week-end prochain.

