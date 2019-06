Ngaka Blindé, rappeur : « Chaque évènement me rappelle mon séjour carcéral » Le rappeur Ngaka Blindé dit, bien avoir vécu son séjour carcéral d’une année. S’il accepte que c’est la volonté divine, l’artiste dit éprouver parfois de la tristesse et n’arrive pas à s’enlever de la tête ces moments vécus en prison. « Chaque évènement me rappelle, désormais, les moments vécus en prison. Parfois je suis triste quand je repense à ces moments et à ma famille. Mais je remercie le ciel, car je ne me suis jamais senti seul dans cette épreuve. Les sénégalais ont toujours été avec moi ».

