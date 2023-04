Ngaparou : ce faux médecin avait le numéro de la Première Dame… Christian Hervé est un jeune ivoirien réfugié dans notre pays qui se prenait pour un cardiologue. L’apatride a un bon carnet d’adresses et l’utilise aux fins d’escroquerie

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

A Ngaparou, les fidèles chrétiens l’appelaient «le médecin de l’Eglise». On le croyait sur parole surtout que Christian Hervé, en plus d’avoir la verve, son statut d’apatride ivoirien lui a ouvert les portes à bien des pontes de la République. A sa coreligionnaire qui devait subir une opération chirurgicale, il propose de lui trouver un spécialiste et qu’en tant que cardiologue, il pourra avoir une réduction.



«J’ai seulement voulu aider Sophie. J’ai payé toutes les factures en versant entièrement 500 000 FCFA. Mon intention était simplement de lui venir en aide», a insisté le prévenu à la barre.



Quant à Jean Da Silva, voisin de la dame, Christian a réussi à leur faire croire qu’il est cardiologue.



«Il nous a dit qu’il est cardiologue et qu’il travaille au cabinet du Docteur Abdou Karim Niang et qu’en tant que médecin, il pourra obtenir une réduction. Pour cette opération, la facture s’élève à 590 000 FCFA, mais il n’a versé que 500 000 FCFA. Devant nous, il a appelé la Première Dame pour un rendez-vous. Je réclame les 90 000 restants», a dit Da Silva.



Le pot-aux-roses a été découvert par le Docteur Abdou Karim Niang quand il a eu un entretien avec cet étudiant en médecine ivoirien réfugié au Sénégal. Auparavant, Christian se servait de ses «tiers certificateurs» pour rehausser son image, la ministre de la Santé, la Première Dame, la femme de Sonko.



«Vous avez en face de vous, Monsieur le Président, un usurpateur qui a la personnalité d’un escroc. Le Sénégal l’a accueilli dans son territoire car c’est un apatride, quelqu’un qui n’a pas de nationalité. Il devait avoir un comportement sérieux. Il a les numéros de téléphone de personnalités du pays, je ne sais comment, et use de son carnet d’adresses à des fins délictueuses. Heureusement pour lui, l’escroquerie n’a pas été visé. Je requiers une peine d’un an dont six mois ferme», a dit le procureur.



Christian Hervé a écopé d’une peine de trois mois ferme et à payer à Jean Da Silva une somme de 90 000.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook