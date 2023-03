Ngouda Mboup au ministre de la justice : «Les universitaires nuancés ont amené la 2nde guerre mondiale» «Nous universitaires, nous avons un statut à garder et même à protéger», dixit Ngouda Mboup. Invité à l’émission «Grand Jury» hier sur Rfm, l’enseignant-chercheur en droit constitutionnel se dit «surpris» par les propos du ministre de la justice, Ismaël Madior Fall (IMF). Non sans renvoyer le garde des Sceaux à l’assertion de la juriste française, Danièle Lochak: «Ce sont les universitaires qui ont amené la Seconde Guerre mondiale».

Poursuivant, Ngouda Mboup reste convaincu que le Sénégal est un pays où la parole donnée a encore de la valeur. «Le professeur Ibrahima Fall a écrit un texte datant de 1973, qu’il a appelé le "Droit constitutionnel au service de l’authenticité et de la négritude", à propos du serment du président de la République.



Dans ce texte, il rappelle qu’en Afrique traditionnelle, des rois ont été destitués pour manquement à leur parole. Et à ce niveau, il me semble que chez nous, la parole donnée à un sens, même si le Conseil Constitutionnel dit que la parole donnée n’a pas valeur de loi si elle n’est pas traduite en version législative ou réglementaire», a-t-il rappelé pour la gouverne de ceux qui l’ignorent. Dans le même ordre d’idées, le constitutionnaliste s’est voulu on ne peut plus clair sur la question du troisième mandat qui, dit-il, est déjà réglée.



«Macky Sall a épuisé ses deux cartouches, parce que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs», cite Ngouda Mboup. Selon lui, le principe de rétroactivité n’est pas applicable en matière constitutionnelle et l’absence de dispositions transitoires écarte toute possibilité pour le président Macky Sall. A signaler que le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall, déclarait dimanche dernier, sur Sud Fm, qu’un universitaire devrait être «nuancé dans son propos».



Le Grand Panel



