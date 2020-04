Ni produits, ni matériels contre le Covid-19, aucune aide de l’Etat… :Le cri du cœur des femmes de Réfane Au moment où le port du masque est devenu obligatoire, les femmes de Touba Réfane s’inquiètent de ne pas disposer de cet équipement essentiel de protection contre le Covid-19. D’ailleurs, disent-elles, elles n’ont reçu aucun soutien en matériels et autres produits détergents pour lutter contre le coronavirus. De la même manière, l’aide de l’Etat dans le cadre de la Force Covid-19, est toujours attendue dans cette localité où les hommes qui travaillaient pour la plupart à Dakar, sont rentrés, désœuvrés et sont désormais sans le sou.

