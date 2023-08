Niger: l'intervention militaire, "une menace pour l'Algérie" (président Tebboune) Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2023 à 01:30 | | 0 commentaire(s)|

L'intervention militaire au Niger "est une menace directe pour l'Algérie. Nous refusons catégoriquement toute intervention militaire", a déclaré le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une interview télévisée avec la presse algérienne diffusée samedi soir.

Il a martelé qu'il "n'y aura aucune solution sans nous (l'Algérie). Nous sommes les premiers concernés. "L'Algérie partage près d'un millier de kilomètres" de frontière avec le Niger, a-t-il souligné.

"Dans quelles situations sont aujourd'hui les pays qui ont connu une intervention militaire ?", s'est interrogé le chef d'Etat algérien en précisant "regardez où en est la Libye, la Syrie".

Le 30 juillet, quatre jours après le coup d'Etat qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, la Cedeao a donné sept jours aux putschistes, soit jusqu'à dimanche soir, pour le rétablir dans ses fonctions, sous peine d'utiliser "la force".

Plusieurs armées ouest-africaines comme le Sénégal se sont dites prêtes à envoyer des soldats, tout comme la Côte d'Ivoire, selon une source proche de la délégation ivoirienne à Abuja qui n'a pas précisé le nombre éventuel d'hommes mobilisés.

"Deux pays (Le Mali et le Burkina Faso) sont prêts à entrer dans la bataille (auprès du Niger)", a rappelé le président algérien en prévenant que dans le cas d'une intervention militaire "tout le Sahel s'embrasera".

Au Mali et au Burkina Faso, confrontés à la violence jihadiste comme le Niger, les militaires putschistes ont prévenu qu'ils seraient solidaires de leur voisin et que toute intervention militaire serait considérée comme "une déclaration de guerre" à leur encontre.

M. Tebboune a souligné que l'Algérie est pour "la légitimité institutionnelle. Il faut qu'ils reviennent à cette légitimité. Nous sommes prêts à les aider à s'unir"

"L''Algérie n'utilisera pas la force avec ses voisins", a-t-il ajouté.

"Les Nigériens respectent l'Algérie et ne s'approcheront pas des frontières algériennes".



