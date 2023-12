Nioro: Maxime Monteiro démissionne de l'Apr et de BBy pour rejoindre Mahammed Boun Abdalllah Dionne

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2023 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

"Après mûre réflexion et concertation avec ma base, agissant en qualité de leader et Responsable politique de la Première heure dans l'Alliance pour la République, nous avons décidé de démissionner de l'APR et de la coalition BBY pour rejoindre, accompagner, soutenir, et élire le candidat de la Coalition DIONNE 2024, Mahammed Boun Abdalllah Dionne.



Notre choix, tenant compte des éléments suivants :

- Situation économique et sociale ;

- État de la gouvernance ;

- État de la démocratie ;

- Contexte sécuritaire intérieur et sous régional ;

- Philosophie de partenariat économique.



Notre choix, disais-je, du candidat Dionne 2024 est justifié par le motif que M. Dionne présente toutes les aptitudes (psychologiques, morales, professionnelles, intellectuelles...) pour relever le défi et répondre aux attentes de la population en matière de :

- Progrès économique ;

- Bien-être social ;

- Paîx et Sécurité intérieures;

- Bonne gouvernance ;

- Renforcement des institutions et de la démocratie ;

- Équité sociale et territoriale ;

Et surtout Souverainetés multiformes.

Notre raison d'être, plus qu'un sacerdoce est "Le Sénégal et les Sénégalais d'abord".



Par conséquent, toute ma base politique, et moi en première ligne nous nous engageons loyalement, à compter de ce jour, à travailler pour le triomphe du candidat de la coalition DIONNE 2024 au soir du 25 février 2024.



J'invite tous mes amis, mes parents, et militantes, militants et sympathisants à adhérer à notre cause pour un Sénégal meilleur.



Vive le Président Boun Abdalllah Dionne ;

Vive la coalition Dionne 2024 ;

Vive le Sénégal.



Maxime Monteiro

Expert-Économiste diplômé de L'IRPD Université de Grenoble

Membre fondateur de la Convergence des cadres républicains CCR /APR

Ancien Président à l'OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal)

Responsable politique à Nioro du Rip

Membre du CEN-CCR-APR

Élu conseil départemental".



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook