Nioro -Tabaski et soutien aux érudits : le ministre Moustapha Ba offre plusieurs dizaines de moutons aux imams Le ministre des Finances et du Plan Moustapha Ba a offert, samedi 17 Juin dernier, un troupeau de plusieurs dizaines de moutons aux Imams et érudits de l’islam du département de Nioro.

Lundi 19 Juin 2023

D’après Sud quotidien qui partage cet acte de générosité, ces moutons ont été acheminés à leurs destinataires par l’ex-député Momath Sow alias “Malaw Sow” lors d’une cérémonie assez restreinte qui regroupait les Imams, les femmes et les jeunes.



L’objectif est d’accompagner les religieux de Nioro dans leurs lourdes charges dominicales en ces moments de préparation à la fête de la Tabaski. Aussi de les doter de spécimen à la taille de leur statut.



Selon nos confrères, la cérémonie a été marquée par ailleurs par une séance de récitals du Saint Coran pour la paix dans le pays.

Il faut cependant ajouter que ce programme de soutien aux religieux de Nioro en moutons de Tabaski, selon le porte-parole Malaw Sow, « a d’abord été débuté par le Président Macky Sall qui offrait chaque année des moutons aux Imams. Mais au courant de ces deux dernières années, le ministre des Finances et du plan Moustapha Bâ a retiré cette action des mains du Président de la République pour la supporter lui-même ».



