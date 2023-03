Nioro - lutte contre la pauvreté et prévention de la soudure : Près de 100 tonnes de riz offertes aux populations Dans le cadre d'un Programme sectoriel de lutte contre la pauvreté en milieu rural et le déroulement d'une autre offensive contre la soudure dans les ménages ruraux, l'ex-président du Conseil départemental de Nioro Momath Sow "Malaw" a offert, hier, aux populations du département de Nioro, une importante quantité de riz.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|

Estimé à une centaine de tonnes, pour une valeur marchande de plusieurs millions de francs CFA, ce riz a été distribué pour soutenir une population de plus de 4000 individus, membres des comités de l'Alliance pour la République (Apr), mais également des populations en situation de vulnérabilité et qui se trouvent aujourd'hui sous l'emprise des premiers signaux de la soudure.



Face à une campagne électorale permanente ouverte dans le pays, depuis la réélection du président Macky Sall en février 2019, ce soutien, comme indiqué par son donateur, est un prétexte qui va permettre de soulager les bénéficiaires de certains de leurs besoins quotidiens et pouvoir contenir pleinement leurs activités politiques, en aisance. Malaw Sow d’indiquer :



"Mes actions de bienfaisance en direction des populations ne vont jamais s'interrompre. Tant que je serais en vie, elles vont se poursuivre du côté des hommes politiques, les femmes en particulier, pour dire aux personnes qui clament aujourd'hui ma chute politique que Malaw Sow est bien présent sur le terrain et, sur fonds propres, dispose d'assez de ressources pour aller au chevet des populations".



Toutefois, la remise de ces lots s'est opérée dans la sobriété. Les chefs de village, responsables de comités et autres personnes défavorisées qui étaient venus en nombre sont tous contents de profiter de cette denrée pour amortir certaines obligations familiales, pendant un long moment.

Sud Quotidien



