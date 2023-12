Noël au Camp Pénal de Liberté 6: Une journée magique pour les enfants du personnel de l'Administration Pénitentiaire Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)| Ce mercredi 27 décembre 2023 restera gravé dans les mémoires du Camp Pénal de Liberté 6. L'Administration Pénitentiaire, sous la direction bienveillante du Colonel Abdoulaye Diagne, a orchestré une célébration de Noël exceptionnelle pour les enfants du personnel. Une atmosphère empreinte de magie a enveloppé cette journée spéciale, marquée par la générosité et les sourires.

L'événement a débuté avec l'apparition éblouissante d'un arbre de Noël magnifiquement décoré, offert aux enfants du personnel. Dès l'entrée, une ambiance électrisante a enchanté petits et grands, les décors étincelants de Noël créant une atmosphère captivante. L'attente impatiente des enfants pour l'arrivée du Père Noël a été récompensée par une entrée mémorable, où chaque enfant a reçu des cadeaux et des sourires.



Le Colonel Abdoulaye Diagne, Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire, a souligné l'importance de cet événement pour les enfants du personnel : "La particularité pour nous, c’est que nous ne sommes presque jamais présents à côté de nos enfants. C’est pourquoi cette cérémonie revêt une importance aussi capitale. Il s’agit pour nous de leur montrer que nous les portons dans nos cœurs, nous les aimons. Les petits cadeaux que nous leur donnons ne sont que des signes qui illustrent cet amour que nous avons pour nos enfants.", a-t-il déclaré.



Cette journée exceptionnelle s'est poursuivie avec des performances artistiques époustouflantes. Des talents variés, des comédiens aux musiciens, ont offert un spectacle captivant, transportant les enfants dans un monde d'émerveillement et de rires.



Birame Khary Ndaw

