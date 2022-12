Nomination: Madame Fatou Sow KANE, nouvelle Directrice Générale de EXPRESSO SENEGAL

Monsieur TAHA est d'autant plus heureux de la nomination de Madame Fatou Sow KANE au poste de directrice générale, que son expérience, son intégrité, son authenticité et sa volonté de relever pleinement ce nouveau défi sont remarquables.



« En plus de sa notoriété et des succès qu'elle a connus, Expresso Sénégal possède une marque dont la force demeure encore insoupçonnée, mais qui est bien réelle. Avec mon bagage professionnel, je souhaite apporter une contribution significative au repositionnement de notre marque, car je suis

convaincue qu'Expresso a tout ce qu'il faut pour devenir un levier de développement des télécommunications pour le Sénégal et la sous-région et c'est a cela que je vais m'atteler pour les

prochains mois », a déclaré Mme Fatou Sow KANE nouvelle directrice générale.



Dans le cadre de son mandat, Madame KANE prévoit entre autres de développer un nouveau modelé d'affaires afin de s'assurer qu'Expresso soit plus que jamais la référence dans les télécommunications au Sénégal.



« Dans un contexte ou Expresso entend assurer un leadership plus large, dans le cadre de la vision 2023 et redoubler de créativité dans sa mise en marche, la nomination de la nouvelle directrice générale représente une excellente décision pour notre organisation. Sa feuille de route est impressionnante, c'est un leader en affaires et dans toutes ses implications, elle aime que les choses bougent et c'est exactement ce pour quoi elle a été promue », a affirme M. Magdi TAHA, Président

Directeur General du groupe.



Une vaste expérience ayant contribue pendant 14 ans a la mise en marche, a L'organisation et à L'expansion d'Expresso, Mme KANE s'est investie dans taus les projets impactant réalisés par Expresso. Creative, elle se considère elle-même comme un agent du changement. Toute l'équipe Expresso lui souhaite plein succès dans ses nouvelles responsabilités et est très fière de l'avoir à sa tête.



A PROPOS D'EXPRESSO SENEGAL



Expresso Sénégal est l'un des principaux operateurs de télécommunications au Sénégal. Filiale du groupe SudateI basé au Soudan, coté à la bourse d' Abu Dhabi. Elle compte au Sénégal plus de 3 millions d'abonnes.



Contact presse : Mareme Blondin Diop / 70 100 10 34 / media@expressotelecom.com