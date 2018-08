Nomination de Aminata Tall Au CESE: Les femmes de l'Apr de Louga dénoncent une injustice à l'endroit de Marième Badiane

Les femmes de l'Apr de Louga sont montées au créneau. A l’occasion de leur rencontre de « remobilisation » des militants qui s’est tenue ce mardi 14 août 2018, dans ladite commune, elles ont dénoncé une injustice à l’endroit de leur leader Marième Badiane qui, selon elles, au-delà de son statut de « soldat de la première heure, s’est toujours battue au côté du Président de la République bien avant son accession à la magistrature suprême« .



Selon Maguette Ndiaye et ses camarades, « Mme Badiane n’a, jusqu’ici pas été considérée à la hauteur de son rang, de son engagement au côté du Président de la République, de sa détermination sans relâche malgré les coups bas encaissés avec stoïcisme et dans une dignité à nulle autre pareille, bref! »



« Elle s’est toujours investie discrètement pour ne pas dire dans l’ombre afin de fidéliser les militants, les rassembler aux fins d’assurer le second mandat au Président, sans avoir les moyens de sa politique« , renseigne Ndatté Ndiaye, responsable des femmes de l'Apr de Louga et son adjointe Maty Guèye, selon le journal les Echos.



Ainsi, après avoir loué les mérites de leur leader, ces dames de l'Apr de Louga ont profité de l’occasion pour lancer un appel solennel au Président de la République, pour davantage revaloriser Mme Marième Badiane en vue de lui permettre de « réaliser son ambition pour les femmes et assurer un succès éclatant au Président Macky Sall ».