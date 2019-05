Nomination de Néné Fatoumata Tall au ministère de la Jeunesse, nouveau gouvernement : Thérèse Faye fait des révélations

Invitée à l'émission Quartier Général (QG) de Pape Cheikh Diallo sur la Tfm, Thérèse Faye a fait une révélation de taille pour rassurer ceux qui s'attendaient à la voir succéder à Pape Gorgui Ndong à la tête du ministère de la Jeunesse dans le nouveau gouvernement de Macky II. "Si le Président Macky Sall m'avait demandé de choisir entre le ministère de la jeunesse et les autres ministères, je n'allais pas prendre celui de la jeunesse", a révélé la directrice générale de l'Agence de la petite enfance.



La raison, explique-t-elle, est qu'elle doit faire ses valises pour libérer le poste de présidente de la coordonnatrice nationale de la Convergence des Jeunesses Républicaines (Cojer). " Je suis proche des jeunes mais aussi je suis sur le point de quitter la tête de la Cojer, car nous avons réussi notre mission qui de réélire le Président Macky Sall", a-t-elle précisé.



Toutefois, la responsable de l'Apr et maire de Diarrère (Fatick) dit ne pas être surprise par la nomination de Néné Fatoumata Tall à la tête du ministère de la Jeunesse. " Je ne suis pas surprise par la nomination de Néné Fatoumata Tall. Elle est est une soeur et une militante de l'Apr. Je n'ai pas à dire au Président Macky Sall de me donner tel ou tel poste. Il sait ce qu'il veut et s'il me confie des charges je m'y mets, au cas contraire, je reste dans mon coin", a fait savoir celle qui a ratissé large dans sa commune lors du scrutin du 24 février 2019.



Une nomination qui ne change pas la conviction de Thérèse Faye sur le fait que toute personne qui dirige la structure nationale de jeunesse, est la plus apte à occuper le poste de ministre de la Jeunesse comme l'ont fait les régimes précédents. " Je ne dirai pas une chose et son contraire. J'ai toujours cru que toute personne qui gère la structure de la jeunesse, est celle qui est appelée à être ministre de la Jeunesse. Avec nous, ce n'est pas le cas, le Chef de l'Etat a pris sa décision et nous la respectons. Je ne regrette rien", a-t-elle conclu.

