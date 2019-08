Nomination en catimini à l'Ige: Une décision contestée

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

La nomination du Directeur général de l'École nationale d'administration (Ena), Cheikh Awa Balla Fall et de l'ancien gouverneur de Dakar, Mouhamed Fall a installé un malaise à l’Inspection générael d’Etat. Le fameux tour extérieur a permis d’arriver à ces nominations dans ce corps d’élite.



L’inspectrice du Travail Mame Khar Diallo, le magistrat Pape Amadou Fall et l’enseignant Diakhaté du Bureau Organisation et Méthode ont été aussi cooptés à l’Ige. Mais, dans le quotidien Libération, lit-on, les contestataires trouvent dans la forme, que ces nominations sont inappropriées. Puisque n’ayant pas été soumises comme prévu par les textes en vigueur, au niveau du Conseil consultatif de l’Ige.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos