Nominations : Comme dans la tradition Dia-Senghor-Wade-Macky, Frère ministre et sœur ministre chez Diomaye Faye

Frère ministre et sœur ministre et Par un 6 avril au #Senegal post-1960. Nous avions déjà : Deux frères dans le même gouvernement : Amadou Ababacar et Ibrahima Sall.



Cas unique. 4 fois père ministre, enfant ministre: Edouard et Brunon Diatta – Abdoulaye et Abdou Karim Fofana – Assane et Annette Seck – Ousmane et Tijane Sylla Frère aîné



Président – Frère cadet ministre : Abdou et Magued Diouf



Père président, enfant ministre : Abdoulaye et Karim Wade Frère ministre, sœur ministre : Madyena et Nafy Diouf Ngom



Tout cela c’est dans le livre de Samba Magane sur les Gouvernements du Sénégal 1957 á 2023.



Comme pour continuer la tradition Dia-Senghor-Wade-Macky, Diomaye y va avec : Sœur ministre, frère ministre : Oulimata et Abdourahmane Sarr (Photo). Mais l’innovation de Diomaye c’est d’envoyer le cadet dans le département que sa sœur a quitté seulement en octobre 2023 !



