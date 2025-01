Nominations pour un Sénégal meilleur : Quand Bassirou Diomaye Faye lâche ses vérités sur les choix Dans cette vidéo, extrait d’un entretien avec le président Bassirou Diomaye Faye, sa réponse semble plus que jamais d’actualité face à la polémique née de la nomination de madame Aoua Bocar Ly Tall au sein des membres du CNRA . De Pures vérités , si on privilégie l’intérêt du pays, avant celui du parti …

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2025 à 20:38 | | 1 commentaire(s)|

« Ce n’est pas parce que telle ou telle autre personne était membre de l’APR, qu’il ne doit pas figurer dans l’attelage de ceux qui travaillent pour le Projet Jubb, Jubbal Jubanti . Au sein ce parti il y a des hommes ou femmes vertueuses, expérimentées et capables d’apporter du plus-value à notre vision et qui sont même plus propres que des membres du PASTEF. Sont-elles de la mauvaises graines seulement parce qu’elles ont milité ailleurs ? » Lâche-t-il. Entretien…

