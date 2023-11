Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nommé Directeur Général des Douanes : Mbaye NDIAYE, un Homme d'Exception pour une Mission de Taille ( CV ) Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 23:19 | | 0 commentaire(s)| Dans une décision stratégique, les autorités sénégalaises ont porté leur choix sur l'Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Docteur Mbaye NDIAYE, pour diriger la Direction générale des Douanes. Il succède ainsi à l'Inspecteur général d'État Abdourahmane DIÈYE, et sa nomination est le résultat d'une carrière exceptionnelle et d'un engagement inébranlable envers le service public.



Mbaye NDIAYE, jusqu'à sa récente nomination, occupait le poste de Coordonnateur de la Direction générale des Douanes depuis janvier 2023. Sa nouvelle mission à la tête de cette institution stratégique ne fait que renforcer son engagement envers le service public et sa détermination à contribuer au développement du pays.



Mbaye NDIAYE est un homme qui connaît parfaitement les rouages, le fonctionnement, les enjeux et la portée des missions de la Direction générale des Douanes. Avant sa nomination en tant que Directeur général, il a dirigé avec succès la Direction des Opérations douanières (DOD), où il a laissé une empreinte indélébile grâce à ses compétences en matière de gestion et de leadership.



Son passage à la Direction régionale Nord (couvrant Louga, Saint-Louis, Matam) a été marqué par des innovations dans le management des équipes, la gestion des services et des unités, ainsi que l'amélioration des relations entre les Douanes du Nord, les usagers et les populations locales. Ce dynamisme a stimulé la motivation des agents et des chefs locaux, renforçant ainsi la collaboration avec l'Administration sœur des Douanes de la Mauritanie. De plus, sa gestion a contribué de manière significative à l'augmentation des recettes douanières et à la lutte contre la fraude et la contrebande.



Il convient de noter que, grâce à son leadership, la région du Nord est devenue la deuxième région pourvoyeuse de recettes douanières, juste derrière la région de l'Ouest. Cette réalisation témoigne de la riche trajectoire et du souci constant de l'excellence de Mbaye NDIAYE.



Le parcours académique et professionnel de Mbaye NDIAYE est tout aussi impressionnant. Avec une formation solide en droit, en finances publiques, ainsi que de nombreuses années d'expérience professionnelle, il est un expert chevronné du domaine des douanes.



Son expérience au sein de l'Administration douanière a été variée et enrichissante, allant de sa période en tant qu'Inspecteur-vérificateur au Bureau des Douanes de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor à son rôle de Chef du Bureau de Recouvrement et des Poursuites à la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières. Son parcours diversifié l'a finalement mené à des postes de responsabilité tels que Directeur de la Région douanière du Nord.



Mbaye NDIAYE ne se repose pas sur ses lauriers et continue de se perfectionner. Il a suivi des formations modulaires importantes, notamment sur l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Son engagement va au-delà de ses fonctions douanières, car il a également été Correspondant national du Groupe intergouvernemental d'Action Contre le Blanchiment des Capitaux en Afrique de l'Ouest (GIABA) et Président du Comité interministériel d'agrément des programmes d'investissements des ONG.



Son désir inlassable d'apprendre et de se perfectionner se reflète également dans ses qualifications académiques, avec des diplômes allant d'une maîtrise en droit à un doctorat en droit public, avec un mémoire portant sur la logique de performance et le cadre harmonisé des Finances publiques de l'UEMOA, distingué d'une mention très honorable avec les félicitations du jury.



En plus de son expérience et de ses diplômes académiques, Mbaye NDIAYE est un enseignant engagé. Il a partagé ses connaissances en tant que vacataire dans plusieurs universités sénégalaises, contribuant ainsi à la formation de futures générations de professionnels.



En choisissant Mbaye NDIAYE comme Directeur général des Douanes, les hautes autorités du pays ont opté pour un manager hors pair, dont le profil correspond parfaitement aux exigences du poste. Sa nomination intervient dans un contexte de modernisation de l'Administration douanière, caractérisée par un renforcement des moyens d'action et d'intervention des unités opérationnelles sur l'ensemble du territoire national.



En résumé, Mbaye NDIAYE incarne l'excellence, le dévouement au service public et la volonté de contribuer au développement du Sénégal. Sa nomination en tant que Directeur général des Douanes promet un leadership solide et une gestion efficace de cette institution clé pour l'économie du pays. Son riche parcours académique et professionnel, son engagement envers l'enseignement et sa quête perpétuelle de savoir et de savoir-faire font de lui un choix judicieux pour ce poste de haute responsabilité. La Direction générale des Douanes est entre de bonnes mains avec Mbaye NDIAYE à sa tête.



Accueil Envoyer à un ami Partager