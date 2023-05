Nommé directeur de l’agence du logement des armées : Le ministère des Forces armées rend hommage à l’intendant-général Ibrahima Ndiaye

« Témoigner sur l’Intendant-général Ibrahima Ndiaye est un honneur ». Ce sont les propos du ministre des Forces armées qui présidait ce matin la cérémonie de départ de son directeur des affaires administratives, de l’équipement et du Budget (DAEEB) pour rejoindre son nouveau poste à l’agence du logement des armées.



L’Intendant-général Ibrahima Ndiaye selon Me Sidiki Kaba est un chef militaire expérimenté, compétent et généreux dans ses conseils avisés. L’intendant-général Ibrahima NDIAYE est un officier républicain, profondément attaché aux valeurs des Armées.



Dans le ministère, témoigne Me Kaba « son apport a été également décisif, avec des conseils avisés, dans le portage politique des contrats d’offres de services au profit des grands commandements, lors des remarquables passages du Ministre des Forces armées à l’Assemblée nationale pour le vote de son budget ».



« Nous sommes persuadés que les challenges qui vous attendent à l’ALFA, qui participent de l’amélioration de la condition militaire, seront relevés à la satisfaction des autorités car vous en avez la volonté, l’intelligence de situation et le sens du management » fait savoir le directeur de cabinet du ministère des Forces armées Cheikh Bâ.

