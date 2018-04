Non-Application des accords signés: Les syndicalistes And Gueusseum tirent sur Mahammed Boun Abdallah Dionne Frustrée de la déclaration du président Macky sall et de l'application des accords de certains syndicats par le gouvernement, l'Alliance des syndicats Autonomes de la Santé (Asas) And Gueusseum accuse le Premier ministre d’en être le principal responsable. Elle organise aujourd'hui un sit-in sur l'ensemble du territoire national.

L’alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Assas) And Gueusseum, face à la presse hier, a accusé Mahammed Boun Abdallah Dionne d’être le principal responsable de leurs problèmes. Car selon le président de ladite Alliance, « après avoir convié à une réunion des organisations syndicales qui n’ont en commun que leurs divergences, le Premier ministre a extirpé, dans une logique de division, une organisation syndicale avec laquelle il a pris des engagements, nuitamment, consacrant ainsi une rupture d’égalité de traitement ».



Selon le syndicaliste, Mahammed Boun Abdallah Dionne a convoqué des organisations qui n’avaient ni plateforme, ni accords signés à matérialiser, dans le seul but de divertir voire de distraire l’Alliance. Face à une telle situation, And Guesseum a décidé de dérouler son plan d’action jusqu’à satisfaction totale de l’ensemble de ses points de revendications.



En outre, la plateforme And Gueusseum compte organiser un sit-in aujourd’hui à partir de 10 heures sur l’ensemble du territoire. « En raison du 137e appel de Seydina Limamou Lahi célébré les 16 et 17 avril prochain par la communauté Layène, la grève du mardi 17 avril 2018 est décalée au mercredi 18 avril avec respect des urgences et du service minimum », a révélé M. Thiam.



L’Alliance exige du gouvernement le paiement intégral des arriérés de salaire de tous les contractuels du ministère de la Santé, le virement de la 1ère tranche de 2018 de la subvention annuelle aux Etablissements publics de santé, le remboursement de la dette et des créances de la Couverture maladie universelle (Cmu), la finalisation des travaux du Conseil supérieur de la Fonction Publique et l’application des accords résiduels de 2014.













