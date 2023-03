Non-assistance à personne en danger et homicide involontaire: Libéré, le Dr Babacar Niang retourne à la police, ce lundi Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

Le Dr Babacar Niang, directeur de Suma Assistance, a été libéré samedi soir. Sa garde à vue prolongée a été finalement levée, mais il reste à la disposition des enquêteurs. D'ailleurs, il devra se présenter à la Sûreté urbaine de la police dès ce lundi 27 mars, selon des informations de lesoleil.sn. Un peu plus tôt dans la journée de ce samedi, ses pairs, -cinq syndicats et autres professionnels de la santé-, ont fait face à la presse au siège de l'ordre des médecins pour dénoncer les conditions d'arrestation de leur collègue, alertant ainsi sur son état de santé qui ne serait pas compatible avec la prison. Arrêté, mardi dernier, par la gendarmerie de Pété, à Madina Ndiathbé dans l'arrondissement de Cascas, département de Podor, puis acheminé à Dakar, le mis en cause est poursuivi pour « non-assistance à personne en danger et homicide involontaire ». Ces griefs font suite à la plainte de la famille de Mamadou Ly dit Doudou Fall, agent à la mairie de la Médina, qui a succombé à ses blessures après qu'il a été lynché, lors des manifestations du jeudi 16 mars dernier, dans la foulée du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Mais le patron de la clinique Suma Assistance a encore fait face aux enquêteurs de la Sûreté urbaine de Dakar, vendredi. Une séance d'explications qui a tourné sur les circonstances de l'hospitalisation du leader de Pastef dans cette structure médicale. L'enquête de police a révélé que le docteur, A. Bangbola, gynécologue de nationalité béninoise, a reçu et consulté le leader du pari Pastef, avant de procéder à son hospitalisation. Selon toujours l'enquête de police dirigée par les hommes du commissaire Bara Sankharé, ce médecin ne serait pas inscrit à l'ordre des médecins du Sénégal. Et n'aurait pas la qualité d'exercer au Sénégal.



Source : https://lesoleil.sn/non-assistance-a-personne-en-d...

