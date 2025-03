Non, la place de Farba Ngom n’est pas en prison ! ( Contribution de Abdoul Wahab NDIAYE ) En ce mois béni du Ramadan et à quelques encablures de la Korité, moment de dévotion et de pardon, nos pensées vont vers Mohamadou Ngom dit Farba, une figure qui, quelles que soient les circonstances et l’issue de ses affaires judiciaires, aura marqué les esprits à l’encre indélébile et fondé une solide réputation dans la commune qui l’a vu naître, sa région, sa communauté, son pays et le monde. Tous ceux qui l'ont connu ou approché ont, en effet, été frappés par cette générosité faite homme. Son engagement, sa passion et sa détermination ont inspiré de nombreuses personnes. Que ce soit par ses actions, ses paroles ou son esprit, il a su rassembler et motiver ceux qui l'entourent. Dire de Farba Ngom qu’il est un modèle d’inspiration et un bâtisseur de ponts de générosité relève, à la limite, d’une plate évidence. Tant l’homme a su faire profiter de son entregent, de ses relations et de son influence tout ce qui l’entoure.



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|

Analphabète en français, le député-maire des Agnams a fait, en douze années, ce que des générations de lettrés en costume-cravate n’ont pu faire depuis les indépendances. Ces lignes ne pourraient suffire à lister l’impact positif de Farba Ngom dans son environnement communautaire. Bien qu'il soit difficile de dresser une liste exhaustive de ses réalisations, il est possible d’en citer quelques-unes :

1. Développement communautaire : Il est actif dans des projets de développement local, cherchant à améliorer les infrastructures et les services de base dans sa région. La zone du Fouta lui doit cet hôpital de dernière génération qui, aujourd’hui, soulage des milliers de patients, du Sénégal comme de la Mauritanie. Elle lui doit, également, l’érection de brigades de gendarmerie, etc.

2. Promotion de l'éducation : Farba Ngom a pu soutenir des initiatives éducatives, favorisant l'accès à l'éducation pour les jeunes et les moins privilégiés en mettant en place ou favorisant la construction d’écoles, de lycées et collèges dans sa contrée.

3. Soutien aux jeunes et aux femmes : Farba Ngom s’est également impliqué dans des programmes visant à autonomiser les jeunes et les femmes, en leur offrant des opportunités économiques et sociales. Des milliers de jeunes, originaires de Matam et au-delà, ont signé leur premier contrat avec son appui influent. Beaucoup de jeunes filles et de dames ont reçu leur premier chèque des institutions de micro-crédit comme la Der/Fj grâce à son soutien désintéressé.

4. Appui aux foyers religieux et aux démunis : De Matam à Madina Gounass, de Ourossogui à Oréfondé voire au-delà, Farba Ngom était d’une utilité telle que, dans chacun de ces foyers religieux, il était quasiment chez lui. Ses gestes de solidarité, notamment en période de Ramadan, de Tabaski ou de Gamou ne laissaient personne en rade. Même en prison, ses actions sociales permettent à des centaines de familles de faire face aux rigueurs dépensières du mois de jeûne.

En rendant hommage à Farba Ngom, nous célébrons non seulement ses réalisations, mais aussi les valeurs qu'il incarne : la solidarité, le respect et l'amour pour sa communauté, les seules qui ont guidé cet article. Je suis apolitique. Je ne suis pas intéressé par la politique politicienne. Je ne connais pas l’Apr, n’y ai jamais milité. Je n’ai jamais bénéficié d’une quelconque faveur de Farba Ngom. Mais, je suis un fils du Fouta et ai vu ce qu’il y a fait. Au-delà, je sais reconnaître la valeur de ceux qui ont de l’utilité pour leurs communautés. Farba Ngom en est un. Aussi, je prie de toutes mes forces que Le Tout Puissant, Seul Maitre des destinées, le délivre de cette épreuve afin qu’il retourne dans sa famille et dans sa communauté où son utilité n’est plus à démontrer.

Abdoul Wahab NDIAYE,

Ohio (USA)







