Non respect du couvre-feu par les jeunes : Moussa Sow du Cojer valide le « Thiaw sa khir (fouet) ! » Non respect du couvre-feu, la distribution, des produits, vivres et soutien, le cas des talibés, et autres Moussa Sow le coordonnateur de la COJER a livré à leral.net ses convictions. Invité de l’émission « Homme politique spécial-sensibilistation sur le Covid-19 », de Leral.Tv, Moussa a validé en passant le « Thiaw Sa khir » face aux actes d’indiscipline....

Dans son entretien avec Leral.Tv, Moussa Sow du COJER s’est penché sur différents aspects qui gravitent autour de ce fléau mondial, le Coronavirus ou COVID-19. Pour lui, le moins que l’on puisse dire est que c’est très dur, mais que les jeunes doivent jouer leur rôle dans la sensibiisation.

Même si à l’entame, il a tenu à adresser ses félicitations au président Macky Sall et le ministre de la Santé Abdoulaye Sarr pour les réponses et mesures apportées face à cette pandémie, la prudence, les gestes conseillés, les barrières érigées, doivent être respectés selon, pour apporter une solution efficace face un ennemi commun.

C’est pourquoi, a-t-il expliqué dans les actes posés par lui et ses camarades, il n’y a plus eu de jeunes du pouvoir ou de l’opposition dans ce combat.

Sur la distribution des produits, il s’est effectuée sans appartenance politique, a-t-il rassuré.

Viol du Couvre-feu

Entre autres points abordés toujours lors de cet entretien accordé à Leral. Tv, le coordonnateur de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER-APR), Moussa Sow a recommandé le « Thiaw-fouet », face au non-respect couvre-feu sinon on n’ira pas loin, même si en réalité il ne souhaite pas en arrivé là.

Pour les jeunes insouciants qui semblent défier forces de l’ordre et même les autorités, il leur demande de s’inspirer d’une nation devenue une puissance mondiale : la Chine.

« Un peuple doit être discipliné, sinon nous n’atteindrons pas le développement souhaité, respecter les interdictions, ce n’est pas respecter son pays ».

C’est pourquoi en cas de persistance, il recommande le « Thiaw-fouet », même si en réalité il dit ne pas souhaiter en arriver là.

Propagation des cas communautaires

Sur la Propagation des cas communautaires, pour lui, c’est la grande équation, mais ce n’est pas un combat unique du président ou du ministère de la Santé, mais un combat de tous les Sénégalais. Car même les enfants sont porteurs à risques. Ainsi, recommande-t-il leur confinement total.

A la question sur l’absence de sensibilisation envers ces enfants, il aussi formulé des recommandations, « mais la sensibilisation commence par soi-même », a-t-il souligné.

La jeunesse absente dans la riposte

L’autre grande question abordée a été le cas des talibés et maitres coraniques, mais sur un autre plan l’entretien s’est aussi accentué sur l’avenir d’une nation : la jeunesse

Interpellé sur l’absence d’implication des jeunes dans la risposte contre le fléau du Covid, Moussa Sow s’est érigé en bouclier, listant les actes posés par Macky Sall envers la jeunesse sénégalaise, mais africaine plus largement.

Il appelle à une large mobilisation des jeunes.



