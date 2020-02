Norwich vs Liverpool: Les aveux de Sadio Mané sur son but qui relancent la polémique Le but victorieux de Sadio Mané face à Norwich continue de faire des vagues. Ils sont nombreux ceux qui pensent que l’attaquant de Liverpool a commis une faute avant de catapulter la balle au fond des filets. Après consultation de la VAR, l’arbitre a accordé ce but mais les commentaires vont bon train. Surtout avec la réaction de l’attaquant sénégalais après le match. En effet, interrogé sur cette action litigieuse par Sky Sports, la réponse du Ballon d’Or africain 2019 n’a pas convaincu les supporters de l’équipe adverse.





« Je ne pense pas. Un petit coup de pouce est normal dans le football », a laissé entendre Sadio Mané. Pour plusieurs supporters, Liverpool est en train d’être aidé par la Premier League pour gagner le championnat cette saison, a constaté Senego.



Thomas Wells a écrit sur Twitter que c’était « une poussée claire » tandis que Salman Mallu a indiqué que c’était « des règles différentes pour Liverpool ». Si James Tuck pense que « c’était clair et évident », Juan Batista, lui, s’est moqué de la technologie en publiant « VAR à son meilleur ».





