Notto-Diobass : « Nous faisons tout pour concilier la ruralité et la modernité » (Alioune Sarr)

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre-maire de Notto/Diobass, Alioune Sarr a procédé à une visite de la ferme du Projet d'appui à la réduction de l'émigration rurale dans le Bassin Arachidier (Parerba) qui a démarré dans ladite commune depuis trois mois. Plus d'une soixantaine de jeunes appartenant à 67 familles différentes s'activent dans la production agricole ( poivron, gombo, maïs...). Un exemple de concertation locale établie entre les populations et la collectivité locale et qui permet selon, Alioune Sarr, de préserver le foncier dans la zone.

D'après lui, le foncier doit être un outil de développement.

"Dans le Diobass, nous faisons tout pour concilier la ruralité et la modernité. Cela permet de combiner la gestion de l'habitat au développement agricole et à l'industrie. C'est cette combinaison qui fera que nous puissions avoir un écosystème ou les populations pourrons s'épanouir", a-t-il tenu à expliquer...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Notto-Diobass- Nous-fai...

