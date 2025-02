« Nous n’avons pas un problème de système, mais plutôt de mentalités » Par Mohamed Moustapha Diagne, Coalition Djone Certains pensent que pour extirper notre pays des liens du sous-développement, il faut nécessairement changer notre système de gouvernance; je dis non, le sous-développement est une problématique liée à la mentalité et pas au système. Le fonctionnement de tout système dépend strictement de la mentalité des hommes et des femmes qui l’animent. Le meilleur système au monde, géré principalement par des dirigeants sans éthique ni vertu, finirait certainement par s’effondrer.

Le système de gouvernance du Sénégal permet au fils du paysan, du fonctionnaire, de la ménagère, de l’éleveur, du pêcheur, du riche, du pauvre, du musulman, du chrétien, d’accéder à l’école, de bénéficier d’une bourse, de faire de hautes études et d’occuper les plus hautes fonctions.



Pour preuve, aucun des présidents du Sénégal n’est originaire de la capitale et ne vient de familles connues très aisées, hormis le Président Senghor. Le système construit des hôpitaux pour soigner les populations, des mosquées et des églises pour prier, des écoles et des daaras pour éduquer les masses, des infrastructures pour faire émerger le pays, achète des équipements et des intrants pour moderniser le secteur primaire, exploite des ressources minières, énergétiques au profit du secteur secondaire et fait des efforts pour booster le secteur tertiaire.



En conséquence, nul besoin de le changer pour inventer un monde incertain. Par contre il est gangrené par la corruption malgré tous les dispositifs d’endiguement mis en place, l’incompétence constatée à certains niveaux, les lenteurs administratives, le laxisme, la politisation dans l’administration, les tentatives de saborder l’administration pour une promotion en politique, l’incivisme et tant d’autres fléaux.



Le Système doit être amélioré et assaini pour plus de justice, d’équité, de transparence et de performances. Il faut chercher le mal à tous les niveaux pour l’enrayer.



Nous avons besoin de Changer en Changeant de mentalité. Il nous faut changer notre rapport à la religion, à l’Etat, au bien public, au possible, à l’impossible, à la Terre, à l’histoire, à la réalité et à la vérité, à l’effort, au mérite, à la responsabilité, à l’imputabilité.



Nous devons croire à l’effort soutenu par l’Education, la discipline, l’intelligence, pour faire émerger le pays. L’Etat doit accentuer ses efforts et faire des sacrifices pour la formation et l’employabilité des jeunes, mais aucun État n’a la possibilité de tout faire. Si nous faisons en sorte que notre jeunesse finisse par percevoir que l’Etat ne l'a pas abandonnée, elle cessera de se suicider en tentant de rallier l’Europe par la mer. Regardons la vérité en face pour avancer.













Mohamed Moustapha Diagne

Citoyen Président

Coordonnateur national de la Coalition DJONE



