Nouveau gouvernement du Président Macky : 33 ministres dont 7 nouveaux , et 4 secrétaires d’Etat Tant attendu depuis sa dissolution, le Nouveau gouvernement du Président Macky Sall est connu. Qui est en charge de quoi ? Qui remplace qui ? Leral.net dans un premier temps vous livre le nombre et les nouveautés. D’après la liste déclinée ce dimanche 1er novembre 2020, par Abdoul Latif Coulibaly, la nouvelle équipe est composée de 33 ministres et 4 secrétaires d’Etat.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Novembre 2020

Abdoul Latif Coulibaly a décliné la liste des Ministres que voici





Mr Sidiki Kaba

Ministre des Forces armées





Abdoulaye Daouda Diallo Mr



Ministre des Finances et du Budget



Mr Malick Sall



Garde des Sceaux, Ministre de la Justice



Antoine Félix Abdoulaye Diome



Ministre de l’Intérieur



Aisatta Tall



Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'Extérieur



Mme Mariama Sarr



Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public



Mr Amadou Hott



Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération



Mr Abdoulaye Diouf Sarr



Ministre de la Santé et de l’Action sociale



Mme Ndèye Sali Diop Dieng



Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants



Oumar Sarr



Ministre du Pétrole et des Energie



Mr Moussa Balde





Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural



Mr Serigne Mbaye Thiam



Ministre de l’Eau et de l’Assainissement



Monsieur Alioune Sarr



Ministre du Tourisme et des Transports aériens

Mr Oumar Gueye



Ministre des Collectivités territoriales, du Dévelopement et de l’Aménagement des Territoires



Mr Mamadou Talla



Ministre de l’Education nationale



Mr Cheikh Oumar Hanne



Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation



Mme Sophie Gladima



Ministre de l’Energie et du Pétrole



Mr Samba Ndiobene Ka



Ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale



Mr Moustapha Diop



Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries





Mr Alioune Ndoye



Ministre des Pêches et de l’Economie maritime



Mr Samba Sy



Ministre du Travail, du Dialogue social et Des relations avec les Institutions



Mr Abdou Karim Sall



Ministre de l’Environnement et du Développement durable





Mr Oumar Youm



Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement



Mr Matar Ba



Ministre des Sports







Abdoulaye Seydou Sow

Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique



Mme Aminata Assome Diatta



Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises



Mr Abdoulaye Diop



Ministre de la Culture et de la Communication





Aly Saleh Diop



Ministre de l’Elevage et des Productions animales





Mme Néné Fatoumata Tall



Ministre de la Jeunesse



Mme Zahra Iyane Thiam



Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire





Mr Dame Diop



Ministre de l’Emploi, formation professionnelle, de l’apprentissage, et de l’insertion



Pape Amadou Ndiaye

Ministre de de la Formation professionnelle et de l’Artisanat





Yankhaba Diattara



Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications



Moisse Diar Diegane Sarr secrétaire d’état auprès du Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'Extérieur





Mamadou Saliou Sow secrétaire d’état auprès Garde des Sceaux, Ministre de la Justice



Mayacine Camara secrétaire d’état auprès Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique



Victorine Ndeye secrétaire d’état auprès Ministre de l’Urbanisme , du Logement



