Nouveau ministre des Finances et du budget : Cheikh Diba entend assumer sa mission avec responsabilité

Jeudi 11 Avril 2024

« Aujourd’hui est un jour particulier pour moi. Pas uniquement parce que je prends fonction comme ministre des Finances et du Budget. C’est vrai, être ministre est un honneur immense ; je tâcherais de m’en montrer digne. C’est vrai, être ministre des finances et du budget est une lourde responsabilité ; je l'aimerai avec détermination », a déclaré Cheikh Diba.



Il a affirmé que ce pays lui a tout donné. C’est pourquoi, il promet de donner sa vie à ce pays. « Mais si ce jour est spécial, si mon émotion est vive, ce n’est pas parce que j’endosse l’habit de ministre. C’est parce que, aujourd’hui, je reçois cet habit des mains d’un ami, d’un mentor, d’un homme pour qui j’ai infiniment de respect : Monsieur le Ministre Mamadou Moustapha Ba », s’est félicité le nouveau ministre des Finances.



Il s’engage à prendre soin de son legs. «C’est pourquoi, je voudrais vous rassurer : je prendrais bien soin du legs que je reçois de vos mains aujourd’hui », a fait savoir Cheikh Diba.



Selon lui, le Sénégal se trouve face à de nouveaux défis, à l’aube de nouvelles batailles, et ce ministère va être à la pointe du combat. « J’accepte avec humilité le brassard de chef d’équipe et je remercie de leur confiance le Président de la République et le Premier Ministre. Je m’engage à mobiliser l’ensemble des ressources humaines de ce département, à améliorer leurs conditions de travail, à les pousser vers davantage de performance, à renforcer l’éthique, la transparence mais aussi la solidarité », a affirmé le nouveau ministre des Finances et du Budget.

Adou FAYE





