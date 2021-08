Nouveaux compteurs et nouvelles factures ? Sos Consommateurs alerte, Sen’Eau s’explique

Des équipes de Sen'Eau sillonnent la ville, munies d’une lettre circulaire et de nouveaux compteurs pour remplacer systématiquement (les) compteurs qui ne présentent aucun défaut au motif qu’ils sont vieux de plus de 15 ans, signale Sos consommateurs



Pour ces consuméristes, « il est certain que ces nouveaux compteurs tourneront plus vite et vos factures seront certainement plus élevées ».



iGFM a tenté de joindre Sen'Eau, en vain. Mais, elle réagira, pour l'instant, à travers un communiqué de presse dans lequel elle explique que « ces opérations répondent aux obligations contractuelles vis-à-vis de l’Etat du Sénégal, soit un renouvellement de 30.000 compteurs par an ». Elles sont inscrites dans le contrat d’affermage, à les en croire.



La question fondamentale, c'est est-ce que ce compteurs risquent de faire grimper le niveau des factures des ménages ? Nous tentons de joindre le service de communication de la Sen'Eau pour éclaircir ce point, en vain.











iGFM