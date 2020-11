Nouveaux marchés: le Sénégal rejoint le Passeport Logistique Mondial (PLM) Le Sénégal a rejoint le Passeport Logistique Mondial( PLM) en tant que pôle logistique pour l’Afrique. L’acte de signature de ce partenariat a été matérialisé, ce jeudi, par la signature de l’accord-cadre, lors d’une cérémonie virtuelle, entre Monsieur Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et le Sultan Ahmed Bin Sulayem, Président de la Dubai’s Ports, Customs and Free Zone Corporation.

Vendredi 27 Novembre 2020

Le Sénégal est le deuxième pays, après la Colombie, à rejoindre officiellement ce programme conçu pour surmonter les barrières commerciales, telles que les insuffisances de la chaîne logistique, qui constituent un frein à la croissance des échanges entre les marchés émergents.



Cette adhésion permettra aux entreprises sénégalaises et africaines d’accéder à de nouveaux marchés avec un gain considérable en temps et en coût, informe la note du ministère.



